Şehit Mustafa Kozak dualarla anıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Şırnak’ta şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Mustafa Kozak hayrına dualar okundu.

Şırnak´ta 11 Mayıs 2018 tarihinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak için memleketi Manisa’nın Salihli ilçesindeki baba ocağında mevlit ve hayır yemeği düzenlendi. Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’nde şehidin babası Hasan Kozak ve şehidin annesi Gülşen Kozak tarafından gerçekleştirilen hayır yemeği programına, Turgutlu Kaymakamı ve Salihli Kaymakam vekili Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, siyasi parti başkanları, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin baba ocağında düzenlenen hayır yemeği programı, başta Şehit Mustafa Kozak olmak üzere vatan için hayatını kaybeden tüm şehitler için okutulan mevlit ve duaların edilmesiyle son buldu.