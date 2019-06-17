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Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazına davet

Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı çağrısı yapıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazına davet

Seçimle ilk kez başa gelen Mısır'ın başına gelen ve eli kanlı Sisi tarafından darbe ile hapse mahkum edilen Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu.

Gıyabi cenaze namazı çağrısı

72 aydır tek kişilik hücrede tutulan Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Ankara'daki adres Mısır Büyükelçiliği

Tarih: 18 Haziran Salı
Saat 13.00
Yer: Mısır Büyükelçiliği önü
(Kuğulu park karşısı)

İstanbul'da ise Fatih Camii

Şehit Mursi'nin İstanbul'daki gıyabi cenaze namazı ise yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak. 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Muhammed Mursi
  4. Mursi
  5. Mısır Büyükelçiliği
  6. Fatih Camii

YORUM YAZ

  • Bir qarib Bir qarib28 dk önce
    Allah rahmet eylesin .Her nefis ölümü tadacak.Hakk ugruna şehid olmak cok gözel.Zalimler için yaşasin cehennem.

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