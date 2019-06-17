Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazına davet
Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı çağrısı yapıldı.17 Haziran 2019 Pazartesi 20:28
Seçimle ilk kez başa gelen Mısır'ın başına gelen ve eli kanlı Sisi tarafından darbe ile hapse mahkum edilen Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu.
Gıyabi cenaze namazı çağrısı
72 aydır tek kişilik hücrede tutulan Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Ankara'daki adres Mısır Büyükelçiliği
Tarih: 18 Haziran Salı
Saat 13.00
Yer: Mısır Büyükelçiliği önü
(Kuğulu park karşısı)
İstanbul'da ise Fatih Camii
Şehit Mursi'nin İstanbul'daki gıyabi cenaze namazı ise yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak.
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