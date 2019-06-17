Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazına davet Mısır'ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı çağrısı yapıldı.

Seçimle ilk kez başa gelen Mısır'ın başına gelen ve eli kanlı Sisi tarafından darbe ile hapse mahkum edilen Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu. Gıyabi cenaze namazı çağrısı 72 aydır tek kişilik hücrede tutulan Mursi'nin şehadet haberi sonrası Ankara ve İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ankara'daki adres Mısır Büyükelçiliği Tarih: 18 Haziran Salı

Saat 13.00

Yer: Mısır Büyükelçiliği önü

(Kuğulu park karşısı) İstanbul'da ise Fatih Camii Şehit Mursi'nin İstanbul'daki gıyabi cenaze namazı ise yarın ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak.

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