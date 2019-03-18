Şehit Murat Akdemir’in ailesinden Ürkmezer’e ziyaret

15 Temmuz Şehidi Murat Akdemir’in ailesi Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer’i ziyaret etti.

Şehit ailesi ile uzun süre sohbet eden Ürkmezer, şehit ve gazilerle gurur duyduklarını söyledi. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Ürkmezer, “Şehitlerimize ve gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. Bu nedenle bizlere emanet olan ailelerini sık sık ziyaret ederek hem hasbihal ediyor hem de herhangi bir sıkıntıları var ise bunları gidermek adına gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Şehidimiz Murat Akdemir’in ailesi bu gün bizleri ziyaret ettiler. Çok mutlu olduk. Kendilerine bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Ürkmezer ziyaretin ardından şehit yakınlarına çeşitli hediyeler verdi.