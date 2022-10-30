Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'na ihanet eden Remzi Çayır'dan adaylık açıklaması!

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Büyük Birlik Partisi'nden ayrılarak Milli Yol Partisi'ni kuran Remzi Çayır Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, sağlığında siyasi iktidarın yanlışlarını dile getirirken, ülkenin CHP zinhiyetine teslim edilmemesi gerektiğini vurguluyordu. Yazıcıoğlu'nun davasını güttüğünü iddia eden Remzi Çayır ise partiyi kurduktan sonra ilk açıklamasında halkın yarısından fazla oy verdiği lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a itibar suikasti gerçekleştirdi.

Çayır, CHP ile aynı safta durup, Erdoğan'ı, "Sen 5 sene, 10 sene daha ülkeyi yönetsen ne yazar, yönetmesen ne yazar? 20 yıldır getirdiğin yer, kriz çukuru." sözleri ile hedef aldı.

Bu sefer ülkücülükten dem vurdu!

Milli Yol Partisi'nin kurulduğu ilk dönemde muhalefete göz kırpan Çayır, karşılık bulamayınca bu sefer ülkücülükten dem vurdu.

Remzi Çayır Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ülkücüler, milliyetçiler, "Millet sizin hizmetinizi istiyor, ölmeniz gerekiyor, ölün; hapiste yatmanız gerekiyor, gelin yatın, hadi vatan elden gidiyor, koşun" dediler, koştuk. "Ölün" dediler, öldük. "Yatın" dediler, yattık. Şimdi sıra milliyetçilerde, ülkücülerde. Ülkücü cumhurbaşkanı adayı olarak milletin huzuruna çıkacağız Allah’ın izniyle. Kimseyi işaret etmeyeceğiz. Kendimiz milletle buluşacağız ve Allah’ın izniyle bu gidişi değiştireceğiz. Bir şeyi değiştireceğiz, her şeyi değiştireceğiz.