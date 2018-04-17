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Şehit Muğdat Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Çelik için Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi.

17 Nisan 2018 Salı 15:21
Şehit Muğdat Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Şenoba beldesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Çelik'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Hz. Ömer Camisi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, öz geçmişinin okunması, cenaze namazının kılınması ve dua edilmesinin ardından silah arkadaşları ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına taşındı.

BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Binlerce kişinin katıldığı törende "Şehitler ölmez, vatan bölünmez",  "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar, tekbirlerle mezarlığa yürüdü. Çınarlı Mezarlığı'na getirilen Çelik'in cenazesi, dualarla toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tören öncesi şehidin eşi Nazlı  Çelik'i arayarak başsağlığı diledi.

Törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, cenazenin kaldırıldığı caminin önündeki Kışla Caddesi'nin isminin "Şehitler  Caddesi" olarak değiştirildiğini söyledi.

Cenaze törenine şehidin çocukları Furkan (16), Fatma (13), Zeynep  Çelik (3), Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral  Recep Yalçınkaya,  İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet  Müdürü Mehmet Suat Ekici, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin  Yaşar, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar da  katıldı.

Şırnak'ın Şenoba beldesi Kuyu Tepe Üs Bölgesi'nde, bölücü terör örgütü  mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda üç asker şehit düşmüş, bir  asker yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:21
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  2. Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik
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