0553 313 94 23

Şehit Mithat Akça'nın ailesi: Devletimiz intikamımızı aldı

Burdurlu şehit Akça'nın ailesine, 20 yıl önce çocuklarını şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiği haberi verildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 08:28
Şehit Mithat Akça'nın ailesi: Devletimiz intikamımızı aldı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaşayan şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça'nın anne ve babasına, oğullarının şehit olduğu 1998 yılındaki saldırının faili terörist Sefer Açar'ın etkisiz hale getirildiği haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Kibrit köyünde yaşayan şehit babası Ramazan Akça, 28 Haziran'da etkisiz hale getirilen terörist Sefer Açar'ın 20 yıl önce oğlu dahil 15 askerin şehit edildiği saldırının faili olduğunu evine gelen Ağlasun Jandarma Komutanlığı yetkililerinden öğrendi.

"KANIMIZI YERDE KOYMADILAR"

Akça, kendisine verilen müjdeli haberden dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Şehit babası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Başkanımız sağ olsun, Milli Savunma Bakanlarımızla bu işe el koydular. Terörün üstüne gittiler, kanımızı yerde koymadılar" dedi. Akça, 20 yıl sonra böyle bir müjde aldığı için acısının bir nebze olsun dindiğini kaydetti. Allah'ın, oğluna şehitliği nasip ettiğini belirten Akça, "Benim oğlum görevdeyken 'devletin ekmeğini helalinden yiyeceğim' diye bir gün bile izin almazdı. Allah oğluma böylelikle şehitlik nasip etti. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, bu terörist öldürüldüğü için biz bugün Ramazan Bayramı'ndan sonra çifte bayram yaşıyoruz" diye konuştu. Haberi aldıktan sonra oğullarının kabrine gittiklerini aktaran Akça, kanının yerde kalmadığını söylediklerini sözlerine ekledi. Anne Fatma Akça ise "Allah devletimize, milletimize, ordumuza ve polisimize zeval vermesin. Teröristlere de Allah fırsat vermesin, biz nasıl yandıysak onlar da cehennem ateşinde yansın" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde, 28 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristten birinin, "Aranan Teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar (Welat Gever) olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu. Açar'ın, 27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu belirlenmişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 08:28
  1. Burdur
  2. Bitlis
  3. şehit
  4. mithat akça
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Münbiç'teki KK/PYD'li teröristlere nokta atışı
    1. Münbiç'teki KK/PYD'li teröristlere..
    2. Başkan Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'a..
    3. Çin'den flaş Amerika açıklaması
    4. Diyarbakır'da hain saldırı! Şehit ve..
    5. Acun Ilıcalı Adnan Oktar'ın talebesi mi?
    6. Çin'in Sichuan eyaletinde patlama: Çok..
    7. Muğla'da kaybolan iki turist böyle..
    8. Adnan Oktar'la ilgili kritik FETÖ..
    9. FETÖ’nün elebaşı Gülen’in iadesi için..
    10. 15 Temmuz fotoğraf sergisi İstanbul..
    11. Adnan Oktar soruşturmasında iğrenç..
    12. Amerika'da Facebook'a soruşturma açıldı
    13. Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı..
    14. BİM market 13 Temmuz aktüel ürünler..
    15. Oktar’ın 3 kaçış planı ortaya çıktı
    16. Şehit Mithat Akça'nın ailesi:..
    17. CHP'nin Meclis'e taşıdığı HDP yine..
    18. Kastamonu’da silahlı kavga! 1 ölü 1..
    19. Arnavutköy’de yemekten zehirlenen 100..
    20. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    Oktar, gözaltına alınmadan önce kiminle görüştü?
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Zuhal Olcay'a hapis şoku!