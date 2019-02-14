Şehit Milletvekili Cengiz Ratip ölümünün 55. yılında Lefkoşa'da anıldı

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıslı Rumlar tarafından 1964 yılında şehit edilen Türk Cemaat Meclisi Milletvekili Cengiz Ratip, 55. ölüm yılında Lefkoşa'da anıldı.

Şehit Milletvekili Ratip için adının verildiği Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, Ratip'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, yaptığı konuşmada, Cengiz Ratip'in naaşının hala kayıp olduğunu anımsatarak, konuyla ilgili bilgisi olanlara bunları paylaşma çağrısını yineledi.

Kıbrıslı Türklerinin tek şehit milletvekili olan Ratip'in Meclis için ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Uluçay, "İlerleyen yıllarda da onun anısını yaşatmak adına çalışmalarımız devam edecektir." dedi.



Kayıp şehit Ratip'in oğlu Mustafa Kemal Gökeri de 55 yıldır babasının gömüldüğü yerin bulunmamasının, ziyaret ve dua edebilecekleri bir mezarının olmamasının ailesi için kanayan yara olduğunu söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin bugüne kadarki çalışmalarının hala sonuç vermediğini belirten Gökeri, "Hayatta olan ve babamın gömüldüğü yeri bilen veya bu konuda herhangi bir duyum almış olan yaşlı Kıbrıslı Rumlardan, insaniyet adına Kayıp Şahıslar Komitesi'ne bilgi vermelerini rica ediyoruz." diye konuştu.