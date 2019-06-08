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Şehidin mezarına bırakılan not duygulandırdı

2006 yılında Kocaeli'nde yaşanan helikopter kazasında 3 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki mezarını ziyaret edenler duygulandıran notla karşılaştı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
Şehidin mezarına bırakılan not duygulandırdı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle birçok vatandaş mezarlıkları ziyaret etti. Şehit mezarlıklarını da ziyaret eden vatandaşlar Kocaeli’de geçirdiği helikopter kazası sonrası şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk’ün mezarında duygulandıran bir notla karşılaştı. Şehit pilotun anne ve babasına yazılan ve bir ilkokul öğrencisi tarafından yazıldığı değerlendiren not görenlere duygu dolu anlar yaşattı. “Sevgili şehit abimizin annesi ve babası” sözleriyle başlayan notta şu ifadelere yer verildi; “Siz bu bayramda üzgünsünüz. Ama unutmayın ki şehitler ölmez.”

Çorlu Şehitliği’ni ziyaret edenlerin karşılaştığı not görenleri duygulandırdı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:56
  1. Tekirdağ
  2. Kocaeli
  3. şehit
  4. Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk

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