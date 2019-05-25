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Şehit Mehmet Dinek ve ailesi Ramazan’da da unutulmadı

TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda geçtiğimiz 01 Mart 2018’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in Nazilli’deki ailesi iftarda da yalnız bırakılmadı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:14
Şehit Mehmet Dinek ve ailesi Ramazan’da da unutulmadı

TSK’nın Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda geçtiğimiz 01 Mart 2018’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek’in Nazilli’deki ailesi iftarda da yalnız bırakılmadı. Şehidin hatıralarının yaşatıldığı baba ocağında AK Parti Nazilli Kurtuluş Mahallesi Ekibi ve AK Parti Nazilli ilçe yönetimi aileyle birlikte iftarını açtı.



Kalabalık bir ekiple ailenin Nazilli’deki evine önceden hazırladıkları iftarlıklarla gelen AK Partililer, iftarı hep birlikte yaptıktan sonra Yasin-i Şerif okuyarak Şehit Mehmet Dinek ve tüm şehitler için dua ettiler. Anlamlı ziyaret nedeniyle AK Parti ekibine çok teşekkür eden Şehit Dinek’in Babası Kenan Dinek (50), annesi Sezgül Dinek ve şehidin nişanlısı Huriye Alaça duygulu anlar yaşadı. Baba Kenan Dinek’in rehberliğinde Şehidin hatıralarının yaşatıldığı odayı gezen konuklar Şehit Mehmet Dinek’in şehadete ulaşmadan çok kısa bir süre önce annesi Sezgül Dinek’e gönderdiği ve üzerinde "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin’den Nazilli’ye selam olsun. M.D." yazılı fotoğraf karşısında gözyaşlarını tutamadı.


AK Parti Nazilli Kurtuluş Mahallesi Başkanları Raziye Koçan, Sabri Türkay, Koordinatör Lütfi Özsavran, Nurgül Alıçlı ve mahalle yönetiminin diğer üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar ziyaretinde AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret nedeniyle AK Partililere çok teşekkür eden Baba Kenan Dinek, “Bizleri unutmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuğumuzun unutulmadığını görmek gurur verici. Bizim bir çocuğumuz vardı ama şimdi çocuğumuz tüm milletin çocuğu oldu. Bir oğlum daha olsa bir daha gönderirim. Biz bu bayrak için vatan için yaşıyoruz. Biz Suriyeliler gibi kaçarak vatanımızı satmıyoruz. Biz bayrağımızı aşağıya indirtmeyiz. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Vatan sağolsun” dedi.



AK Parti Nazilli Kurtuluş Mahallesi Başkanlarından Raziye Koçan ise, yaptığı konuşmada; “Şehit ailemizle birlikte iftar açıp kuran okuyarak onların yalnız olmadığını bir kez daha göstermek istedik. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.


AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak da konuşmasında, “AK Parti teşkilatlarımızdan Kurtuluş Mahalle Teşkilatımızın organize ettiği şehit ailesi ziyareti ve iftar etkinliğinde bir araya geldik. Bu mübarek Ramazan ayına erişmemizde, bu akşamı görmemizde, buralara gelmemizde vesile olan Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Allah onlardan ve ailelerinden razı olsun. Hepsini minnet ve şükranla anıyoruz. Hepsini hayırla yad ediyoruz. Onlar olmasa gerçekten bugünleri görmek burada olmak hiçbirimize nasip olmazdı” dedi.



İzmir Bornova’da görevli iken TSK tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Suriye’ye giden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, diğer 7 silah arkadaşıyla birlikte 01 Mart 2018’de şehit düşmüştü. Çatışmada 13 askerde yaralanmıştı. Şehit askerin şehadete ermesinden yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Huriye ise aradan geçen zamana rağmen halen Dinek ailesinin yanında olması ise ziyaretçileri bir kez daha hüzne boğdu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:14
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