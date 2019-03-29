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Şehit Malay’ın katilleri hâlâ bulunamadı

PKK’lı hainlerin İstanbul’un göbeğinde işlediği İbrahim Malay cinayetinin üzerindeki sis perdesi aradan geçen iki yıla rağmen dağıtılamadı.

29 Mart 2019 Cuma 12:15
Şehit Malay’ın katilleri hâlâ bulunamadı

 Haber Merkezi 

PKK’lı hainlerin İstanbul’un göbeğinde işlediği İbrahim Malay cinayetinin üzerindeki sis perdesi aradan geçen iki yıla rağmen dağıtılamadı.

Namaz sonrasında katlettiler

Bağcılar’ın Demirkapı Mahallesi’nde 16 yaşındaki İmam-Hatip öğrencisi İbrahim Malay’ın şehit olduğu, 13 yaşındaki kardeşi Furkan Malay’ın yaralandığı kahpe saldırının failleri hâlâ bulunamadı. 29 Mart 2017 tarihinde akşam namazı sonrasında ailesine ait markete PKK’lı teröristlerce düzenlenen kanlı saldırıda şehit olan İbrahim Malay’ın acısını yaşamaya devam eden Malay ailesi, saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak gerekli cezalara çarptırılmasını bekliyor. Acısını kelimelere döken anne Yasemin Malay, daha önce yaptığı açıklamada, “Yüreğimizi yakanların serbestçe dolaşıyor olması yüreğimi dağlıyor. Başını okşamaya kıyamadığım oğlumu kurşunlarla katledenlerin hâlâ serbest olmasının acısı tarif edilemez. Faillerin bulunmasını istiyorum” demişti.

Acısı katmerleniyor

Baba Nimetullah Malay ise katillerin yakalanamamış olmasının acılarını katmerlediğini söyleyerek, “Gözbebeğim olan oğlumun şehit edildiği, Furkan’ımın yaralı olarak kurtulduğu saldırının failleri hala dışarda. Bu durum bizi çok ama çok üzüyor. Emniyet bazı olaylarda özel ekip kuruyor. Ne yapılması gerekiyorsa, yapılsın. Oğlumuz gitti, bari failleri cezalarını bulsun” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:15
  1. İstanbul
  2. PKK
  3. İbrahim Malay
  4. İmam-Hatip öğrencisi İbrahim Malay
  5. Furkan Malay
  6. PKK’lı teröristler
  7. Nimetullah Malay

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