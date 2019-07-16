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‘Şehit Makbule’nin torunları okuyor’ projesi sona erdi

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ’Şehit Makbule’nin torunları okuyor’ projesi ödül töreni gerçekleştirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 12:09
‘Şehit Makbule’nin torunları okuyor’ projesi sona erdi

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli ’Şehit Makbule’nin torunları okuyor’ projesi ödül töreni gerçekleştirildi.


Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programları kapsamında, "Şehit Makbule’nin Torunları Okuyor" projesi kapanış ve kitap okuma yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.15 Ocak-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında uygulanan projede, açılan kitap-kafede gençlerin okuma kültürü artırıldı. Ayrıca düzenlenen değişik gezi ve yarışmalarla öğrencilere ödüller verildi. Son olarak, projenin kapanışında en çok kitap okuyan öğrencilere düzenlenen törenle kupa ve hediye paketi verildi. Açılan kitap-kafede en fazla zaman geçiren öğrencilere de madalya takdim edildi. Derneğin faaliyetlerinin basına duyurulmasında emeği geçen İsmail Aybey’e de plaket takdim edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, “Gençlerin okuma kültürünü arttırmak ve zamanını dolu dolu geçirmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz, 6 aydır devam eden projemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Proje yazımı, kabulü, uygulanması, etkinlik ve faaliyetlerinde emeği geçen tüm yönetim kurulumuza, Proje Koordinatörümüz Fatma Salman’a, süreçte yanımızda olan Sema Yıldırım’a, Manisa’da yaşayan Gördeslilere, Manisa’daki kamu kurum kuruluşlarına, Gördes Kaymakamımıza, Gördes Belediye Başkanımıza ve adını sayamadığımız herkese teşekkürü bir borç biliriz.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:09
  1. kültür
  2. kitap

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