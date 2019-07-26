Şehit komşusunun anısına bayrak ve aslan figürü yaptı

Mardin’de 2016 yılında PKK’lı teröristlerin Kızıltepe-Derik karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesiyle şehit düşen Uzman Çavuş Enes Kaya’nın anısına komşusu Salih Kartal, evin önüne mermerden bayrak ve aslan figürü yaptı.

Konya’nın Ilgın ilçesi Beykonak Mahallesi’nde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan Salih Kartal, 2016 yılında şehit düşen komşusu Uzman Çavuş Enes Kaya’nın anısına evinin önüne bayrak ve aslan figürü yaptı.

Salih Kartal, "Şehidimiz Enes bayrağını çok severdi askere gitmeden önce duvara bayrak resmi çizmişti şehit oldu yarım kalan bayrağı resmini tamamladık, bende onun anısına ’bizde aslan bitmez’ diyerek bir bayrak yaptım. Yanında ona bekçi olsun diye aslan yaptım, birde mahallemizdeki diğer şehitler anısına köy meydanına koymak üzere hilal yaparak şehitlerimizin isimlerini üzerlerine yazdım bunun karşılığında hiçbir ücret alamıyorum" dedi.