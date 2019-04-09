0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Şehit komiser ve eşinin adı spor tesisinde yaşatılacak

Tunceli'de şehit Komiser Cem ve öğretmen eşi Dilay Kerman anısına yaptırılan halı saha tesisi törenle açıldı- Vali Tuncay Sonel:- "Emniyet ve jandarma biliyorsunuz, göz bebeğimiz. Hem emniyetimize hem de jandarmamıza böyle bir tesis kazandırdık. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize de aileleriyle sağlık diliyoruz"

09 Nisan 2019 Salı 19:05
Şehit komiser ve eşinin adı spor tesisinde yaşatılacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de şehit Komiser Cem ve öğretmen eşi Dilay Kerman anısına yaptırılan halı saha tesisi hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle Atatürk Mahallesi'ndeki Şahin Yuvası Polis Lojmanları yanında yaptırılan halı saha tesisi törenle açıldı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açılışta yaptığı konuşmada, sahanın yapılmasında emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Sahayı incelediğini ve beğendiğini anlatan Sonel, "Emniyet ve jandarma biliyorsunuz, göz bebeğimiz. Hem emniyetimize hem de jandarmamıza böyle bir tesis kazandırdık. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize de aileleriyle sağlık diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Hakikaten Tunceli'de teröristle mücadelede hem jandarmamız hem emniyetimiz çok başarılı operasyonlara imza attılar ve Tunceli huzur şehri haline geldi. Biz artık Tunceli'nin huzur, spor, kültür, turizm şehri olmasından son derece memnunuz. Allah razı olsun. Allah kahraman güvenlik güçlerimizin ayaklarına taş değdirmesin."

Açılışın ardından Vali Sonel ve beraberindekiler halı sahada maç yaptı.

Halı sahanın açılışına Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kahraman, hakim ve savcılar, kurum müdürleri ve emniyet personeli de katıldı.

- Olay

Tunceli'de 4 Eylül 2011'de Alibaba Mahallesi'ndeki halı sahada Asayiş Şubesi personeli aralarında maç yaptıkları esnada terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda Komiser Cem Kerman yaralı olarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde, saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman ise olay yerinde şehit olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 19:05
  1. Şehit Komiser Cem Kerman
  2. Tunceli
  3. Tunceli Valisi Tuncay Sonel
  4. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabükspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
    1. Karabükspor’da Giresunspor maçı..
    2. GÜNCELLEME - Denizli'de okul..
    3. Gaziantep'te yıldırım isabet eden..
    4. FETÖ firarisi eski savcı Akkaş'ın..
    5. Antalya'da yakalanan 5 kaçakçıdan 2'si..
    6. Bakan Soylu, polis teşkilatını..
    7. Selahattin Kılıçsallayan'dan gümüş..
    8. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    9. AİHM'e Türk kadın yargıç!
    10. ABD'de acil durum ilan edildi
    11. Şanlıurfa’da yağışlar sele neden oldu
    12. Ceylanpınar’da sağanak yağış etkili..
    13. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti..
    14. Konyaspor, Sivasspor maçı..
    15. Rize’de ormanlık alanda yangın
    16. Türk Polis Teşkilatının 174. yıl..
    17. Almanya'da yaşayan Türkler, Türkiye'ye..
    18. İstanbul’daki seçimlere ilişkin..
    19. Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı
    20. Alanyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
    21. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar..
    22. Özel çocuklar "yaşamın ritmi" için..
    23. Erdoğan-Morales ortak basın toplantısı
    24. “Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma”..
    25. İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtladı
    26. Karaman'daki uyuşturucu operasyonuda 3..
    27. İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtladı
    28. Taha Akgül, Avrupa Güreş..
    29. Taha Akgül, Avrupa Güreş..
    30. Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer