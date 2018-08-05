Şehidin kızından yürek dağlayan paylaşım: Gelin oldum baba!
Mardin'in Derik İlçesi'nde eli kanlı PKK'lı hainlerin polis aracının geçişi sırasında yola yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlatması sonucu 2012 yılında şehit olan polis memuru Orhan Ayan (42)'ın kızının paylaştığı fotoğraf ve üzerinde yazdığı not yürekleri burktu.05 Ağustos 2018 Pazar 13:18
2012 yılında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen polis memuru Orhan Ayhan'ın kızının paylaşımı yürekleri burktu.
Hatırlanacağı üzere, Mardin'e geçici görevlendirmeyle gönderilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Orhan Ayan saldırı sonucu şehit olmuş, 2 polis memuru da yaralanmıştı.
"GELİN OLDUM BABA"
Şehidin kızı Büşra Ayan'ın dün yaptığı paylaşım görenleri duygulandırdı.
Babasının kabri başında gelinliğiyle poz veren Büşra Ayan, fotoğrafın üstüne 'Gelin oldum baba' notunu düştü. (Yeni Şafak)
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