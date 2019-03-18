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Şehit kızından duygulandıran sözler

Çorum’daki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin 5 yaşındaki kızı Mirayşah’ın babasının mezarına bıraktığı doğum günü çiçeği ve mesajı duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:22
Şehit kızından duygulandıran sözler

Çorum’daki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehit Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin 5 yaşındaki kızı Mirayşah’ın babasının mezarına bıraktığı doğum günü çiçeği ve mesajı duygulu anların yaşanmasına neden oldu.


Çorum Şehitliği’nde düzenlenen anma programına Şırnak’ta devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Habib Gökçe’nin ailesi de katıldı. Törende 16 Mart’ta doğum günü olan şehidin kızı Mirayşah’ın babasının mezarına “Seni çok seviyorum canım babam”, anne Hatun Gökçe’nin ise “Doğum günün kutlu olsun habibim, mekanın cennet olsun oğlum” mesajlarının yazılı olduğu çiçekler dikkat çekti.Şehitler için dua edilirken, eline aldığı karanfili babasının mezarına dikmeye çalıştığı sırada “babamın canı acımaz değimli” sözleri orada bulunanları duygulandırdı.


Şehidin annesi Hatun Gökçe ise, ‘şehitler ve vatan sağolsun’ diyerek, “Çok iyi birisiydi. Vatanını ve görevini çok seviyordu. Gururluyum. Hem üzgünüz hem sevinçliyiz” dedi.


Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı Alb. Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:22
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