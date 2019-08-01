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Şehit kaymakamın yarım kalan hayalinin lansmanı yapıldı

Makamında PKK’lı teröristler tarafından konulan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün hayali olan ve ’London Olive Oil’ yarışmasında altın madalya alan Derik zeytinyağının tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
Şehit kaymakamın yarım kalan hayalinin lansmanı yapıldı

Makamında PKK’lı teröristler tarafından konulan bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün hayali olan ve ’London Olive Oil’ yarışmasında altın madalya alan Derik zeytinyağının tanıtım lansmanı gerçekleştirildi.


Londra’da 11-13 Nisan tarihlerinde London Olive Oil yarışmasına Derik Kaymakamlığı olarak Derik&Zeytuni ile katılarak medium kategorisinde altın madalya almaya hak kazanan Derik zeytininin kalitesi ve lezzeti,bugün düzenlenen tanıtım programı ile dünyaya duyuruldu. Dicle Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen programa Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, vali yardımcıları, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.


Tanıtım programında Muhammed Fatih Safitürk’ün yarım kalan hayallerinin devletin kurumları ile desteklenerek tek tek gerçekleştirildiğinin altı çizilirken, zeytinin anavatanı olan Derik’te zeytinin yeniden şahlandığı kaydedildi.


Programda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün Mardin’e ilk göreve başladığında zeytinle ilgili hayallerini paylaşırken yaşadığı heyecanı anlattı. Vali Yaman, "Derik’in zeytinin anavatanı burası ve bende destek olacağımı belirttim. Ama şehit oldu ve çok üzüldük. Değerli kardeşim şehit olduktan sonra kaymakamımız Hakan Kafkas ile birlikte bu projeye devam edeceğimizi söyledik. Çok büyük destek aldık. Büyükşehir olarak kapama bahçelerine destek olduk. Zeytin farklı ve inavosyana açık bir ürün bu sene saf zeytin yağından ödül aldık. Önümüzdeki günlerde aramalı zeytin yağlarından ödüller alırız. Bu Şehirde markalaşmamız gerekiyor emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.


Vali Yaman HDP’li belediyeleri de eleştirerek, "Sağda solda çene yapıyorlar sizler çalışıyorsunuz onlar çene yapıyorlar. Unuttular belediye başkanı olmayı sağda solda yalan yanlış siyaset yapıyorlar vatandaşlar gereken cevabı verecektir” diye konuştu.


Daha sonra konuşan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduktan sonra görev yerinden gönüllü olarak Derik’e geldiğini söyledi. Kaymakam Kafkas, "Görev yerim tebliğ edilmeden önce Derik için internette araştırmada bulundum. Olumlu olan hiçbir şey yoktu. Moraller hep bozuktu. Hendekler Nusaybin olayları çukurlara döşenen bombalar konuşuluyordu. Şehit kaymakamımızın röportajını izledim ve yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek üzere Mardin Valiliğimiz, DİKA, GAP ve sivil toplum kuruluşları üniversitemiz ile işbirliği ve yatırım yaptık. Zeytin fidanları diktik. Bir yatırımcımız 50 bin fidan yetiştirdi ve şuan 50 binin üzerinde sipariş aldı. Bizim valilik ve kaymakamlık ile başladığımız proje ile çiftçilerimizle ilerleyen süreçte çok büyük zeytin bahçeleri oluşacağınainanıyorum" şeklinde konuştu.


DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ sürdürebilir projelere destek verdiklerini ifade ederek bölgenin bir çok yöresel ürünün coğrafi işaretlerde yer alması ve markalaşması için büyük destek verdiklerini kaydetti.


Konuşmaların ardından plaket ve toplu fotoğraf çekimi ile program son buldu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:56
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