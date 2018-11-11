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Vatan ve millet yolunda harcanan bir ömür: Muhammet Fatih Safitürk

Mardin Derik'te kaymakam ve kayyum olarak görev yapmakta iken, PKK'lı teröristlerin makam odasına düzenlediği EYP'li saldırı sonucu 11 Kasım 2016 tarihinde şehit düşen Muhammet Fatih Safitürk'ü şehadetinin 2. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyoruz...

11 Kasım 2018 Pazar 16:26

MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KİMDİR?

Muhammet Fatih Safitürk, 1981 yılında Sakarya ilimizde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretim eğitiminin ardından Maramara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İkişkiler bölümünde okumaya başladı. Buradan 2004 yılında mezun oldu.

2005 senesinde Ulaştırma Bakanlığı, Savunma sekreterliğinde memur olarak görev yaptıktan sonra 2006-2008 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2009 yılında Kastamonu'nun Küre ilçesi Kaymakam vekili olarak göreve başlayan Safitürk, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini İngiltere'deki University of Exeter’da tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015 seneleri arasında da Bingöl Kiğı Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği, 28 belediyeye yönelik görevlendirmeler kapsamında Derik Belediye Başkanlığına getirilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım'da Mardin'de PKK'lı hainler tarafından düzenlenen EYP'li saldırıda yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur.

Muhammet Fatih Safitürk, evli ve iki çocuk babasıydı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:26
  1. Sakarya
  2. Mardin
  3. Kastamonu
  4. Bolu
  5. Bingöl
  6. Muhammed Fatih Safitürk

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