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Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’nın ailesini evlerinde ziyaret etti.

04 Haziran 2019 Salı 17:23
Şehit Kaya’nın ailesine bayram ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, İstanbul Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’nın ailesini evlerinde ziyaret etti.


Şehit Teknisyen Astsubay Başçavuş İlyas Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyen Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, şehidin babası Cemil Kaya, annesi Şahinde Kaya, şehidin eşi Sibel Kaya’ya başsağlığı temennisinde bulundu. Her bayram olduğu gibi şehitlerin emaneti olan ailelerini ziyaret ettiklerini bildiren Vali Çakacak, “Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anarken, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bayramlarda başta şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, hastalarımızı, aile büyüklerimizi ve komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Bayramın bize sunduğu güzellikleri, kültürümüzün ve inancımızın gerektirdiği gibi yaşamalı ve yaşatmalıyız. Birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı harekete geçiren, milli ve manevi hislerimizi coşturarak milletçe kenetlenmemizi sağlayan bayram günlerinin Türk milleti için önemi ve anlamı çok büyüktür” dedi.


Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Vali Çakacak, şehidin çocukları Nur Sevin ile Kıvanç Kaya’nın vatana ve millete emanet olduğunu söyledi. Acıların paylaştıkça azaldığını dile getiren Vali Çakacak, aziz şehitlerin göstermiş olduğu kahramanlıklardan övgüyle bahsetti. Şehit Kaya’nın kızı Nur Sevin ve oğlu Kıvanç’a bayram hediyesi veren Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, daha sonra ziyaretlerini sonlandırdı.


Ziyarette; Vali Yardımcısı Alper Sezer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:23
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