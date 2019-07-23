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Şehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi duruyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman’ın hatıraları odasında yaşatılıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 12:19
Şehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi duruyor

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman’ın hatıraları odasında yaşatılıyor.


Akçakent Sitesi Toki evlerinde yaşayan Karman ailesi, Tunceli’de helikopter kazasında şehit düşen oğulları Yavuz Selim Karaman’dan geriye kalan eşyalarını, baba evindeki odasında ilk günkü gibi saklıyor. Aile, şehit oğullarından kalan hatıralarına gözü gibi bakıyor.



’O her zaman kalbimizde’


Oğlu Yavuz Selim Karaman’ın 18 Nisan 2017 yılında bir helikopter kazasında şehit olduğunu belirten baba Hasan Karaman, “Acımız çok büyük. 2,5 seneyi geride bıraktık ama bizim acımız her geçen gün katlanıyor. Ama gururluyuz. Yavrumuz Şehit oldu. Biz inançlı insanlarız. Rabbimin bir taksiratı var. Rabbim bütün şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin” ifadelerini kullandı.


Odada oğlumuzun giydiği kamuflaj, ayakkabı ve botları var. Şehadet belgesi, beratı, saati, gözlüğü, parfümü ve kişisel eşyaları bulunuyor diyen baba Karaman, “Ondan kalan hatıraları büyüterek resim haline getirdik. Onları dolabında saklamaya çalışıyor, bu şekilde onu yaşatmaya çalışıyoruz. O her zaman kalbimizde. Rabbim, biz sağ olduğumuz ve nefes aldığımız müddetçe bizi ondan ayırmadı, ayırmayacağına da inanıyoruz. Biz onu şuanda bile canlı bir şekilde yaşadığına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



’Şehadetiyle de bize en büyük şerefi yaşattı’


Her gün odada saatlerce oturup oğlundan kalan eşyalarını öpüp kokladığını söyleyen Şehit Annesi Mine Karaman ise, “Oğlum Yavuz Selim Karaman onurumuz, gururumuzdu. Şehadetiyle de bize en büyük şerefi yaşattı. Rabbim cennette kavuşmayı nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:19
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