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Şehit jandarma uzman çavuş Akşehir’de defnedildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Karakol Komutanlığında görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman V.

22 Mart 2019 Cuma 16:53
Şehit jandarma uzman çavuş Akşehir’de defnedildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Beyköy Karakol Komutanlığında görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman V. Kad. Çavuş Erdem Aydın (40), eşinin memleketi olan Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi.


Jandarma Uzman V. Kad. Çavuş Erdem Aydın için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı’nda Cuma namazı sonrası bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesi şehidin babası Yaşar Aydın, eşi Pembe Selcan Aydın, kızı Belinay Aydın (11), oğlu Çağatay Aydın (5) ve şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tören öncesi Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem şehidin babası ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cuma namazının ardından şehidin özgeçmişi okunarak cenaze namazı kılındı. Omuzlara alınan şehidin naaşı, götürüldüğü Akşehir Garnizon Şehitliği’nde gözyaşları ile defnedildi.


Uzman Jandarma V. Kad. Çavuş Erdem Aydın’ın cenaze törenine; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya ve Akşehir protokolü, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:53
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