Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Tokur son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur, devlet protokolünün katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Tokur için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuvvet komutanları, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Züleyha Tokur ayakta durmakta güçlük çekti. Taziyeleri kabulü sırasında şehidin eşi Halime Tokur, yakınlarına "Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin." dedi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. "İhtiram yürüyüşü"nde Buhuri̇zade Mustafa Efendi̇'nin (Itri) "Tekbir" adlı eseri çalındı. Törenin sonunda top arabasından araca alınan şehidin cenazesini, anne Züleyha ile eşi Halime Tokur asker selamıyla uğurladı. Şehit Tokur'un cenazesi, defnedilmek üzere Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürüldü.



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