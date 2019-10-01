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"Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" ismini sokağa vermeyen CHP'lilerden Mustafa İlhan'ın skandal ifadeleri

Antalya'da bir sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez” isminin verilmesi, CHP’li belediye meclis üyesi tarafından engellendi. Karara şerh koyan CHP’li üye Mustafa İlhan, konuyla ilgili skandal bir savunma yaptı!..

01 Ekim 2019 Salı 09:46
"Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" ismini sokağa vermeyen CHP'lilerden Mustafa İlhan'ın skandal ifadeleri

Antalya’nın Kepez ilçesindeki sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez” isminin verilmesine ilişkin karara CHP’li belediye meclis üyesinin isim tespit komisyonunda şerh düşmesine tepki gösterildi. Kepez Belediye Meclisinin ekim ayı olağan toplantısında görüşülmek üzere isim tespit komisyonunca havale edilen, Çankaya Mahallesi 6455 Sokağa “Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez” isminin verilmesine ilişkin karara, CHP’li üye Mustafa İlhan, skandal bir şerh notu düştü.

"Psikolojiyi etkileyeceğinden..."

İlhan, “İlçemizde cadde ve sokak isimleri verilirken özellikle ‘şehit’ sıfatının kullanılması toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğinden şerh koyuyorum.” ifadesini kullandı. CHP’li meclis üyesinin karara şerh koyması ilçede tepkiye neden oldu.

Şehit babasından tepki

Şehidin babası İlyas Sönmez, karara şerh düşen Mustafa İlhan’ı kınadığını söyledi. Doğu kökenli bir aile olduklarını belirten Sönmez, “HDP’liler hiç bir zaman doğu insanını temsil etmedi. Onlar Kürtleri kandırıyor. Biz hiçbir zaman bu bayraktan vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. Bir oğlum şehit oldu. Geride iki evladım ve bir ben varım. Üçümüz de şehit olmaya hazırız. Asker lazımsa biz hazırız, bu vatanı bunlara asla teslim etmeyeceğiz.” diye konuştu. İlçedeki caddeye oğlunun ismini vermek isteyenlere teşekkür eden Sönmez, “Oğlum bu vatan için şehit oldu. İsminin yaşatılmasını bekliyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 09:46
  1. Antalya’nın Kepez ilçesi
  2. Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez
  3. Mustafa İlhan

YORUM YAZ

  • ihsanihsan22 dk önce
    bu ilhanınn kendisi pisikopat

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