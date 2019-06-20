Şehit İsa Karakaş’ın ismi kütüphanede yaşatılacak

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ta görev yaparken, 2014 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı GATA’da şehit olan er İsa Karakaş’ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı Silopi ilçesinde yapıldı.

Silopi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nda şehit er İsa Karakaş adının verildiği kütüphanenin açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve ardından Kur’an-ı Kerim okunması ile devam etti. Kütüphaneye giren şehit annesi Fatma Karakaş’ın şehit oğlu adına yapılan kütüphane için emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, şehit İsa Karakaş’ın annesi Fatma Karakaş’a Kur’an-ı Kerim hediye etti. KaymakamIşıktaş ve beraberindekiler çekilen toplu fotoğraftan sonra buradan ayrıldı.

Oğlu adına açılan kütüphane için gurur duyduğunu ifade eden anne Fatma Karakaş şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, anlatılmaz bir duygu olduğunu söyledi. Oğluna özlem duyduğunu ifade eden anne Karakaş, “Acısı çok büyük hiç dinmiyor. Unutamıyorsun hep seninle yaşıyor. Bizde onunla birlikte o toprağın altına girdik. Kütüphanenin burada açılması çocukların eğitim görmesi, onun isminin yaşatılması anlatılmaz bir duydu. Çok onur verici” dedi.

Kütüphane için kampanya başlatan okulun Türkçe öğretmeni Mustafa Kılıç ise Silopi ilçesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu’na atandığı ilk günden itibaren kütüphane için girişimde bulunduklarını ve birçok kitap topladıklarını söyledi. Mustafa Kılıç, “Şuan okumuzabin 700 kitap kazandırdık. Bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz” diye konuştu.

Silopi ilçesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışına Kaymakam Sezer Işıktaş, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Dayanan, şehit annesi Fatma Karakaş ve öğretmenler katıldı.