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“Şehit İbrahim Kılıç” törenle anıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Şehitler Haftası münasebetiyle Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okula adını veren Şehit İbrahim Kılıç için anma programı düzenlendi.

15 Mart 2019 Cuma 17:03
“Şehit İbrahim Kılıç” törenle anıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Şehitler Haftası münasebetiyle Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okula adını veren Şehit İbrahim Kılıç için anma programı düzenlendi.


Okulun konferans salonunda düzenlenen anma programın bir konuşma yapan Şehit İbrahim Kılıç MTAL Okul Müdürü Yılmaz Özcan, “Şehit kardeşimle aynı dönemde, aynı okulda okumuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bu kardeşlerimiz olmasa bizler bugün burada rahat içinde olamazdık. Onlara minnettarız, onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bilinçle, değerli şehit ailemizin de katılımı ile bu anma programını tertip ettik.Şehitlerimizi bu programlarla yâd etmek onlara minnet duygularımızı göstermek bizler için kutsal bir görevdir”dedi.


Konuşmasında şehit ailesine seslenen Özcan, “Sevgili babacığım, evet sizler bir yiğit evladınızı toprağa verdiniz. Lakin, bugün,çocuğunuzun adını taşıyan bu okulda 450 tane yavrunuz var, bunu böyle bilesiniz. Bundan sonraki süreçte her zaman yanınızda olacağımızı İbrahim Kılıç’ın yerini dolduramasak da sizlere evlatlık yapacağımızı bilmenizi istiyorum. İyi ki varsınız. Rabb’im sizleri en güzel mükafatı ile mükafatlandırsın” diye konuştu.


Programda öğrenciler tarafından herkesi duygulandıran şiirler okundu. Şehit babası İsa Kılıç’ın duygu ve düşüncelerini, şehadet haberini alma anını anlatan bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Şehidin babasına, Okul Aile Birliği Başkanı İbrahim Demirci tarafından günün anısına çiçek verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘ Şehit İbrahim Kılıç’ tablosunu Şehidin babası İsa Kılıç’a takdim ederken Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı’da İbrahim Kılıç’ın uğruna şehadete yürüdüğü şanlı bayrağı şehit ailesine teslim etti. Okulun giriş katında oluşturulan, Şehit İbrahim Kılıç’ın fotoğraflarından ve şehadet öyküsünden oluşan pano açıldı.


Programda duygusal anlar yaşayan şehit babası İsa Kılıç, duygularını “Oğluma verilen değerin bir ifadesi olan bu güzel program için, Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Vatan için şehit düşen oğlum İbrahim Kılıç’ın adı, size ve okulumuza emanettir. Devletimiz var olsun” ifadeleriyle dile getirdi. Tören şehit İbrahim Kılıç için yapılan dua ile sona erdi.


ProgramaFatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:03
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