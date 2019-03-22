Şehit Hüseyin Koroç için mevlid okutuldu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde vatani görevini yaparken 2017 yılında şehit düşen Hüseyin Koroç için mevlid okultuldu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde vatani görevini yaparken 2017 yılında şehit düşen Hüseyin Koroç için mevlid okultuldu.

Eyyüp Peygamber Camisinde kılınan Cuma namazının ardından okutulan mevlide Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de katılarak şehidin ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi. Mevlide, Vali Erin’in yanısıra İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, emniyet mensupları, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.

Okunan mevlid ve yapılan duaların ardından Vali Erin, şehidin ailesiyle birlikte vatandaşlara ikramda bulundu. Piyade Er Hüseyin Koroç, 2017 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde nöbet tutarken Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

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