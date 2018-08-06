Şehit Halisdemir'in kardeşinden Topçu'ya ziyaret

“Emellerine ulaşmaya tek engel olarak Ankara’yı gören emperyal odakların hayallerini kâbusa çeviren Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Onun telefondan dile getirdiği bir çağrı ile şahadete koşan milyonlarca Ömer Halisdemir’lerin, bebek Mustafa’ların mensubu olduğu ‘Büyük Türk Milleti’ kıyamete kadar var olsun”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner HalisdemirCumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Beştepe’deki makamında ziyaret etti. Soner Halisdemir’in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Topçu “milletin evinde, milletin istiklali için canını verenlerin canları ile birlikte olmaktan çok memnunum. Rabbimiz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa, milletimize sabır versin” dedi.

“ÖMER HALİSDEMİR’LERİN, BEBEK MUSTAFA’LARIN MENSUBU OLDUĞU ‘BÜYÜK TÜRK MİLLETİ’ VAR OLSUN”

Ülkemizin uluslar arası arenada kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef gösterildiğinin altını çizen Yalçın Topçu “Türkiye Cumhuriyeti, devleti milleti ile birlikte küresel çetelerin hedefidir. Basınları marifetiyle, çeşitli vakıfları yoluyla, terör ve siyasi organizasyonlarının yanı sıra ekonomik oyunları ile Türkiye’yi devleti ve milleti ile birlikte dizleri üzerine çökertip içine dürerek, medeniyet coğrafyamızda bizsiz yeni haritalar çizmek istiyorlar.Emellerine ulaşmaya tek engel olarak Ankara’yı gören emperyal odakların hayallerini kâbusa çeviren Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Onun telefondan dile getirdiği bir çağrı ile şahadete koşan milyonlarca Ömer Halisdemir’lerin, bebek Mustafa’larınmensubu olduğu ‘Büyük Türk Milleti’kıyamete kadar var olsun” diye belirtti.

“MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE MİNNETTARIM”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya ilgisi ve samimiyeti için teşekkürlerini ileten Soner Halisdemir “15 Temmuz hıyanet hareketinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halkımızın 15 Temmuz’a ve şehitlerimize gösterdiği hassasiyet bu milletin mayasından ileri gelmektedir. Biz Türk milleti olarak her türlü zorluğa karşı koyma refleksine sahibiz. Tehditlere boyun eğmeyen, imkânsızı başarmayı hedefleyen bir milletiz. Bunu her yaşadığımız olayda gösteriyoruz. Milletimizin gündemdeki hassas meselelere ve özellikle şehitlerine gösterdiği tevecühe minnettarım” şeklinde konuştu.