Şehit güvenlik korucusu Fatih Güngör son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından şehit güvenlik korucusu Fatih Göngör'ün Türk bayrağına sarılan tabutu cenaze aracıyla Kale Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Çağlayancerit Belediyesi Kültür Evi bahçesine götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, bazı milletvekilleri ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende, şehidin annesi Fatma Güngör, oğlunun naaşının başına gelip bir süre baktıktan sonra "Ağlamayacağım oğlum, hainleri güldürmeyeceğim" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi.

Vali Özkan ve Tümgeneral İlbaş, şehidin babası Salman ve kardeşi Ünal Göngör'ün koluna girerek mezarlığa kadar kol kola ilerledi.

Şehidin naaşı, daha sonra askerlerin omuzunda götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan şehit Güngör'ün, bir süre önce sosyal medya hesabından göndere çekilmiş Türk bayrağının yanında "Senin gölgende doğdum, senin gölgende öleceğim" notunu paylaştığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde dün terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu şehit olmuştu.

Kaynak: AA