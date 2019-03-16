0553 313 94 23

Şehit güvenlik korucu Ertaş için mevlit okutuldu

Van’ın Edremit ilçesinde evine gittiği sıra PKK üyeleri tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Metin Ertaş için mevlit okutuldu.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:31
Şehit güvenlik korucu Ertaş için mevlit okutuldu

Van’ın Edremit ilçesinde evine gittiği sıra PKK üyeleri tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Metin Ertaş için mevlit okutuldu.

 

Bölücü terör örgütü PKK üyeleri tarafından 13 Mart 2013 tarihinde düzenlenen suikast sonucu evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Metin Ertaş şehadetinin birinci yılında dualar ile anıldı. Van’ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1974 doğumlu olan Metin Ertaş 1992 yılında güvenlik korucusu olarak göreve başladı. Yıllarca bölücü terör örgütü ile olan mücadelede kahramanca aktif rol alan Metin Ertaş, son olarak 13 Mart 2018 günü saat 18:50 sıralarında Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesinde bulunan evine girerken hain PKK terör örgütü üyeleri tarafından kendisine yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. Evli ve 4 çocuk babası olan Metin Ertaş şehadetinin birinci yıldönümünde il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katılımı ile Gürpınar ilçesinde bulunan merkez camiinde öğlen namazı sonrası okunan mevlit ve dualarla anılarak, katılan vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:31
  1. Van
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    1. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    2. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    3. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    4. Tırın lastiği patladı, dorsesi ve..
    5. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    6. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    7. Kavak: “Bireysel deyip işin..
    8. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    9. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    10. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    11. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    12. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    13. Genç iş adamının acı sonu
    14. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    15. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    16. Şehit güvenlik korucu Ertaş için..
    17. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    18. Bursa’da kamyonetle kamyon çarpıştı
    19. Kadıköy'de yangın
    20. Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler..
    21. Başkan Gürün’den 18 Mart Çanakkale..
    22. Beyin kanaması geçiren İsmet Özel..
    23. Dumlupınar şiiri, sosyal medyada büyük..
    24. Şalvarlı kadınlar hayatlarında ilk kez..
    25. Refüje çarpan otomobilin şoförü..
    26. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü..
    27. Göçmen kaçakçısı 2 kişi adliyeye sevk..
    28. Eğitim Bir-Sen hizmet binasını Genel..
    29. Detaylar belli oldu! SGK personel alacak
    30. İş görüşmesine giden kadına köpek..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler