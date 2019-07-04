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Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl Başkanlığı Seçimi Yapıldı

Yeni kurulan Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl başlığı seçimi yapıldı, seçim sonucuna göre İl Başkanı olarak Sami Doğan görevlendirildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:31
Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl Başkanlığı Seçimi Yapıldı

Yeni kurulan Şehit Gazi Birlik Sen Kayseri İl başlığı seçimi yapıldı, seçim sonucuna göre İl Başkanı olarak Sami Doğan görevlendirildi.


2 Aralık 2018 tarihinde kurulan ve Genel Başkanlığını Adem Ferhat Yetkin’in yaptığı Şehit Gazi Birlik Sen’in Kayseri İl Başkanlığı’na Sami Doğan seçildi.


Kayseri İl Başkanlığına seçilen Sami Doğan, "Sendikamızın amacı ülkemiz için canını veren şehit yakınlarının ve gazi, gazi yakınlarının yanında olduğu gibi tüm memurlarımızın da birliğini sağlamaktır" dedi. Doğan, "Sendikamız gönlü vatan sevgisiyle dolu tüm memurlara açıktır, kimse demesin ki biz şehit yakını veya gazi, gazi yakını değiliz ne işimiz var bu sendikada dememeliyiz" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:


"Vatan için Bayrak için milletin refahı için can veren şehitler hepimizin şehidi ve vücudunda bir parça veren gaziler hepimizin gazisi değiller midir ki! bu yüzden diyoruz ki herkes sendikamıza üye olabilir. Sendikamız tüm memur arkadaşlarımızın derdine derman olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şunu söyleyebilirim ki başlangıçlar zordur. Kuruluş bir emek, gönüllülük ve fedakârlık işidir. Sendikamızı büyütmek şehit yakınlarımıza ve gazi, gazi yakınlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Uzun ve meşakkatli bir süreç bizleri bekliyor. Bu süreçte desteğini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Adem Ferhat Yetkin’e teşekkür ediyorum. Sendikamız birlik temelli kurulmuş ve önü açık büyük başarı ve hizmetlere imza atacaktır inançlıyız gönlü Vatan sevgisiyle dolu tüm memur arkadaşlarımı sendikamıza üye olmaya davet ediyorum"

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:31
  1. doğa

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