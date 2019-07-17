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Şehit fotoğrafındaki yürek burkan detay

Çorum’da, terör örgütü PKK’nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu, Sungurlulu Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile bir arada oldukları fotoğraf ortaya çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
Şehit fotoğrafındaki yürek burkan detay

Çorum’da, terör örgütü PKK’nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu, Sungurlulu Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile bir arada oldukları fotoğraf ortaya çıktı.


Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında, PKK’lı hainlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu, Ayaz Güloğlu (8) ve Nupelda Güloğlu (4) adlı kardeşler hayatlarını kaybetti. Tunceli’nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, Ayaz Güloğlu ile aynı fotoğraf karesinde bir arada oldukları fotoğraf ortaya çıktı.



"Ben inanıyorum ki yavrum o iki çocuğu cennette kucağına aldı"


Şehit babası Hasan Karaman, Oğullarının kucağındaki çocuğun hayatını kaybeden Ayaz olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "Ben inanıyorum ki yavrum o iki çocuğu cennette kucağına aldı" şeklinde konuştu.


Oğlu Yavuz Selim Karaman’ın 18 Nisan 2017 yılında bir helikopter kazasında şehit olduğunu belirten Hasan Karaman, “Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görev esnasında iken bir köye keşfe gidiyorlar. Keşfe gittiklerinde sokakta çocukları görmüş. Çocuklardan birini kucağına almış ve arkadaşlarından birine rica etmiş, bizim fotoğrafımızı çeker misiniz diye. Bu çocuk Pazar günü Terör örgütü PKK’nın yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşi ile birlikte hayatını kaybeden Ayaz Güloğlu. O gün 4,5-5 yaşlarında imiş Ayaz. Pazar günü öğrendiğimizde o çocuğun Ayaz olduğunu teyit ettik. Dün gerçekten kötü olduk” dedi.


Şehit babası Kahraman, "Oğlumun çocuklara karşı aşırı bir sevgisi vardı. Sevgiyi, saygıyı bilen biriydi. O gün onu kendi öz kardeşi gibi bağrına basıp sevmiş, koklamış, öpmüş. Oradan ayrıldıklarında o fotoğrafı çerçevelettirdi. Bizde o gün bugündür o fotoğrafı odasında saklıyoruz. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Ben inanıyorum ki yavrum o iki çocuğu cennette kucağına aldı. Acımız çok büyük. 2,5 seneyi geride bıraktık ama bizim acımız her geçen gün katlanıyor. Ama gururluyuz. Yavrumuz Şehit oldu. Kucağına aldığı o küçük yavruda Pazar günü rahmeti rahmana kavuştu. Bizi gerçekten üzmüş durumda. Biz inançlı insanlarız. Rabbimin bir taksiratı var. Rabbim bütün şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin” ifadelerini kullandı.


Oğlunun odasına girdiğinde kötü olan Şehit Annesi Mine Karaman ise "Oğlum Yavuz Selim Karaman onurumuz, gururumuzdu. Şehadetiyle de bize en büyük şerefi yaşattı. Rabbim cennette kavuşmayı nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
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