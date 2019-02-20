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Şehit Fırat Çakıroğlu Develi’de Unutulmadı

Develi Ülkü Ocakları, 4 yıl önce Ege Üniversitesinde şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vefat yıldönümü olması münasebetiyle resim sergisi açtı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:43
Şehit Fırat Çakıroğlu Develi’de Unutulmadı

Develi Ülkü Ocakları, 4 yıl önce Ege Üniversitesinde şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vefat yıldönümü olması münasebetiyle resim sergisi açtı.


Develi meydanında açılan sergiyi İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Başkanı Osman Turan da ziyaret etti. Ülkü Ocakları Develi İlçe Başkanı Murat Doğu; "4 yıl önce ege üniversitesinde şehadet şerbetini içen Fırat Yılmaz Çakıroğlu şehidimizin resim sergisin’deyiz. Allah izin verirse öncelikle bununla başladık, saat 12’den itibaren saat 17:00’ye kadar resim sergisi devam edecek. Daha sonrasında mevlitimiz olacak, ikramlarda bulunacağız İnşallah. Tüm develi halkımızı davet ediyoruz" dedi.


Sergiyi gezen Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar ise; “Hayatının baharında mukaddesatı uğruna hayatını feda etmiş şehidimizi bir kez daha hayırla yâd ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhur İttifakı şehitlerimizin uğruna mücadele ettikleri ulvi değerlere sahip çıkma davasıdır. Cesaret ve yiğitlik timsali Fırat’larımız, Ömer Halisl’erimiz, Fethi’lerimiz son yıllarda bayrağımıza al rengini veren şehitlerimizdir. Rabbim onların bıraktığı mirasa layıkıyla sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin” diyerek böylesi anlamlı bir etkinlikle Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu andıkları için Develi Ülkü Ocağı Başkanı Murat Doğu’ya ve ülkücü gençlere teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:43
  1. sergi
  2. resim sergisi

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