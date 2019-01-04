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Şehit Fethi Sekin için kitabe yaptırıldı

04 Ocak 2019 Cuma 12:57
Şehit Fethi Sekin için kitabe yaptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit edilişini anlatan kitabe İzmir Adliyesinin önüne yerleştirildi.

İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneğince yaptırılan mermer kitabe, adliye C kapısı girişindeki şehit Sekin'in heykelinin yanına yerleştirilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de katıldığı törenle açıldı.

"Ya Fettah ya Rahman. Şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şahadet mertebesine ulaşmıştır." ibarelerinin yazılı olduğu kitabe vatandaşlarca ilgi gördü.

Törenin ardından Sekin için lokma döküldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:57
  1. FETHİ SEKİN
  2. İzmir Adliyesi
  3. saldırı

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