Şehit Fethi Bey ölümünün 105. yılında Fethiye’de anıldı

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye’ye ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 105. yılında Muğla’nın Fethiye İlçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Tayyareci Fethi Bey’in ölümünün 105. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Türk Hava Kurumu paramotor ve model uçak gösterileri yapıldı.

Fethi Bey’in 105. Yıl anma törenine Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, MHP Adana Milletvekili eski THK genel Başkanı Kürşat Atılgan, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın,Akparti İlçe Başkanı Bekir Eser, Akparti Fethiye Belediye Başkan adayı Muhittin Kayabaş, CHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Alim Karaca, İyi Parti Fethiye Belediye Başkan Adanı Naghan Ünal, daire amirleri, askeri erkan, THK genç kanatlar üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünde askeriyenin içine siyasetin karışmasını gösteren ve bundan ders çıkarılması uyarısında bulunan MHP Adana Milletvekili eski THK genel Başkanı Kürşat Atılgan Kürşat Atılgan, “Silahlı kuvvetler hiçbir zaman siyasete alet edilmemeli. Çünkü siyaset Türk Silahlı Kuvvetlerini böldüğü zaman kendi arasındaki emir komuta ilişkisini kaybediyor ve Balkan Harbi gibi bir hezimete sebep oluyor ve bir İmparatorluğu batırabiliyor. O nedenle bugünkü siyasilerin en çok dikkat etmesi gereken konu Türk Silahlı Kuvvetler üzerinde yasama, yargı ve yürütmenin yetkileri nedir, onu ortaya koyup ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi mecrası, kendi yönetimi içinde serbest bırakmak ve ülkenin savunması için hazırlıklarını yapmasını sağlamaktır. Aksi takdirde benden olsun diye Türk Silahlı Kuvvetleri ile oynanırsa bunun bedelini; imparatorluğu dağıttığımız gibi, bugünkü vatanımızın da parçalarını kopmasına vesile olabilir” diye konuştu.

Şehit Fethi Bey’in Türk tarihindeki önemini değinen Atılgan, emperyalist güçlerin emellerini tarihi bir anekdotla anlattı. Atılgan, “ Şehit Fethi Bey’in şu anki mekânı Selahattin Eyyubi’nin Şam’daki Emevi Camiinin yanındadır. Bugün de bu topraklarda, bu memlekette, bu coğrafyada bir takım emperyalist güçlerin emellerinden vaz geçtiğini zannedersek sükûtu hayale uğrarız. Emin olan ki bu coğrafyada emelleri olanın ne çevirdiğini hep birlikte görüyoruz. Bu coğrafyanın bir parçasını koparmak için kimlere nasıl destekler verdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla halka moral vermek için düzenlenen, hava seyahatinde şehit olan Fethi Bey’i minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün havacılığımızın temelinde binlerce şehidin ilki olan Fethiye Bey’in mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, “Tarihten ders alırsanız, tarih sizi doğru yola götürür. Ama tarihi ciddiye almazsanız da hüsranla karşılaşırsınız! Kahramanlar milletlerin tarih yolculuğunda deniz fenerleridir. Yol göstericileridir. Adını bir şehitten alan şehirde yaşamak bizler için onurların en büyüğüdür. Saygıdeğer Fethiyeliler çok vefalı insanlardır. Fethiyeliler 1930’lu yıllarda kendi aralarında topladıkları parayla bir uçak alarak Türk Hava Kuvvetlerine uçak hediye etmişlerdir. Burada devletle millet arasında kaynaşmayı sağlayabilirsek; bu milletin o yoklukta bile neler yapabileceğini en güzel göstergesidir. Kahramanlık atılıp bir daha geri dönmemektir. Aynı Çin Sarayını basan Kürşat gibi, Bağdat’ın kapısındaki Genç Osman gibi, İstanbul Surlarında Ulubatlı Hasan gibi. En sonda 2016’da 15 Temmuz’da Ömer Halis gibi… Kahramanlarla aslında bu millet tarih yolculuğuna devam etmiş. Hollywood’a bakıyoruz ama Afganistan, ama Irak işgallerindeki sözde kahramanları filmleştirip bütün dünyaya bir şeyler izletmek istiyorlar. Hâlbuki bizim bir kahramanımızın yaptığı, onların bu anlamda ortaya koymak istediği bütün değerlerden çok daha fazla. Bu törenin ısrarcı olarak 2004 yılından itibaren devam etmesinin sebebi; işte bu göstergedir, bu vefa örneğidir. Bizler vefalı davranmak, tarihimize sahip çıkmamız gerekir” diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı olarak Şehit Fethi Bey anma töreninde son konuşması olduğunu belirten Saatcı, “Allah bize bir makam verir vermez ama burada Fethiye Belediye Başkanı olarak son konuşmam. Her şeyin bir sonu oluyor. Hayat arkada hoş bir seda. Ben bu şehre ihanet etmedim. 20 yıldır çalışma arkadaşlarımla gecemizi gündüzüme kattık. Fethiye’yi yaşamaktan keyif alacak bir mekâna dönüştürmek için gerçekten çabaladık. Bunun karşılığını saygıdeğer Fethiyelilerden görmekten gerçekten bizi mutlu ediyor. Atatürk’ün ‘Bu millete hizmet edeni bu milletin efendisi olur’ diye bir sözü var ya biz bu millete hep hizmetkârlık yapmaya gayret gösterdik. Ola ki önümüzdeki süreçte sorumluluk alırsak bu hizmetkârlık görevini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.