Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinin başarısı Türkiye İmam Hatip Ortaokulları arasında gerçekleşen Genç Sesler Musiki Yarışmasında Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem Türkiye Finaline kaldı.

Türkiye İmam Hatip Ortaokulları arasında gerçekleşen Genç Sesler Musiki Yarışmasında Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem Türkiye Finaline kaldı.

Milli Eğitim Bakanlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında Adıyaman’da düzenlenen Genç Sesler Musiki Yarışmasında 7 okul öğrencisinden birinci olanAdıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdemyarı finallere katıldı. Çekilen video Milli Eğitim Bakanlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Gönderilen video Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından izlenerek finale kalan 10 öğrenci arasına girdi.

AdıyamanŞehit Fazıl Gürsöğrencisi finalde mücadele edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.