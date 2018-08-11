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Şehit eşinin doğum gününü mezarı başında kutladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 10 aylık bebeğiyle şehit olan Nurcan Karakaya'nın eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, eşinin doğum gününü mezarı başında açtığı duygu yüklü pankartla kutladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:44
Şehit eşinin doğum gününü mezarı başında kutladı

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, 31 Temmuz günü Yüksekova'da otomobile seyir halindeyken teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve bebeği Şarkışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Şarkışla Şehitliği'ne defnedildi.

Acılı eş Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, şehit eşinin doğum gününde bebekleri Bedirhan Mustafa'yla çektirdikleri fotoğrafı pankart olarak hazırladı. Eşinin oğluyla yan yana defnedildiği Şarkışla Şehitliği'ne giden Karakaya, eşinin mezarının başında açtığı pankartla doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN HATUNUM, SENİ SEVİYORUM"

Karakaya'nın bebeğiyle birlikte şehit olan eşi için hazırlattığı pankartta yazanlar görenleri duygulandırdı. Astsubay Karakaya pankarta, "Elinden tutup nereye gittiğini umursamadan yürüyecek birisi olmalıydı. Ben bu yolculuğa sade seninle çıkmayı sonuna kadar seninle gidip bu yolu sadece senin elinden tutarak yürümeyi seçtim. İyi ki doğdun hatunum. Seni seviyorum" yazarak eşinin doğum gününü kutladı.

YÜKSEKOVA'DA KUTLAYACAKLARDI

Eşinin doğum gününü Yüksekova'da kutlamayı planlayan ve asker arkadaşlarıyla tuttuğu bir kafede sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırlayan Karakaya, internetten sipariş verdiği duygu yüklü pankartı eşinin mezarı başında açmak zorunda kaldı. Beraber kurdukları hayalleri yarım kalan Astsubay Karakaya eşinin mezarı başında dua etti.

"ALLAH'IM ONA SÜRPRİZLER HAZIRLAMIŞ"

Eşinin doğum günü kutlamak için Kayseri'den geldiğini söyleyen Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Ziyaret ettik. Doğum gününü kutladık. Biraz konuştuk. Değişik planlarımız sürprizlerimiz vardı ama Rabbim daha çok seviyormuş. Kendisi sürpriz yapmak istemiş cennetinde ona güzel sürprizler hazırlamış. O yüzden eşimi yanıma aldı. Çocuğumu da yanına aldı" dedi.

"OĞLUMLA BERABER İLK DEFA KUTLAYACAKTIK"

Yüksekova'da asker arkadaşlarıyla eşi için sürpriz bir doğum günü hazırlandıklarını anlatan, Karakaya eşinin mezarı başında açtığı pankartı üs bölgesindeyken internetten sipariş verdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Yüksekova'da olacaktım, üs bölgesinden aşağı inmiş olacaktım. Orada bir tane kafe vardı. Kafeyi tutacaktım. Pankart hazırlayacaktım. Ona video çekecektim. Üs bölgesinde tim arkadaşlarım vardı uzman çavuşlar sürpriz yapacaktım. Kafede kutlayacaktım doğumu gününü, çocuğumla ilk doğum günümüz olacaktı. İlk defa kutlayacaktık. Kısmet değilmiş. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Rabbim bizden daha iyi biliyorduk. Yaradandan geldik. Yaradana gideceğiz. Acısı büyük ama gururlu ve onurlu bir mertebedeler. Zaten kendisi hep diyordu 'çocuğum benden ayrılmaz diyordu' gerçekten ayrılmadı. Yanında götürdü. Mekanları cennet olsun. 25'inci yaş gününe özel kendimce üs bölgesinde olduğum için internetten sipariş vermiştim. Bir şeyler hazırlamak istedim. İçimdeki duyguların pankarta yansımış hali"

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:44
  1. Kayseri
  2. Astsubay Serkan Karakaya
  3. Şehit eşi ve bebeği
  4. mezarı başında kutladı
  5. doğum günü

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