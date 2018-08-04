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Şehit eşine icra takibi

Mardin'de bundan 3 sene önce PKK'lı hainlerin saldırısında şehit düşen polis memurunun eşine verilen tazminat için İçişleri Bakanlığı icra takibi başlattı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:00
Şehit eşine icra takibi

Mardin’in Midyat ilçesinde 8 Ağustos 2015 gecesi polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Alanyalı polis memuru Abdullah Ümit Sercan’ın eşi Özay Sercan icra takibiyle karşı karşıya.

Sercan’ın kocası Abdullah Ümit Sercan’ın şehadete ermesinin ardından kendisine verilen 160 bin TL’lik tazminatın bir bölümü, Mardin-Midyat’taki polis memurlarının hatası sonucu şehidin anne ve babası yerine kendisine verildi. Şehit eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan, ödenilen tazminatta yanlışlık olduğu beyan edilerek paranın bir kısmının geri istendiğini ve bu nedenle icralık olduğunu iddia etti. Eşi şehit olduğunda 20 günlük olan, şimdi ise 3 yaşındaki oğlunun geleceği için ev aldığını ve Alanya 1’inci İcra Dairesi aracılığıyla 25 Temmuz’da tebligatla kendisine 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldığını aktaran Özay Sercan, ben bu ülkeye kocamı verdim. Karşılığı bu muydu? diyerek isyan etti.

"MAL VARLIĞIMA EL KONULACAĞI SÖYLENDİ”

Özay Sercan,” Eşim şehit olduktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın bize verdiği bir maddi tazminat vardı. O para eriyip gitmesin diye o yatan tazminata ben oğluma ev aldım. 3 yaşında bir oğlum var. Oğlum babası şehit düştüğünde 2 aylıktı. Eşimin şehit düşmesinden 2 sene sonra bana o paranın yaklaşık 23 bin TL’si bize ait olmadığını gerekçesiyle anne ve babaya geri verilmek üzere geri istediklerini söylediler. Ben de kendilerine elimde nakit para olmadığını ve o parayı ödeyecek durumum olmadığını söyledim. O zaman mal varlığıma el konulacağı söylendi ” dedi.

“DUYARLI BİRİLERİ ÇIKACAKTIR DİYE UMUT EDİYORUM”

Dün kendisine icra takibinin başlatılacağı yönünde bir tebligat geldiğini belirten Sercan,”Bu süreçte anne ve babaya da paranın yabancı bir yere gitmediğini, torunlarına ve gelinlerine gittiğini, haklarından feragat ederlerse hem polis memurlarının soruşturma geçirmeyeceği hem de gelininiz mağdur durumda olmayacak diyorlar. Ama hiçbir şekilde eşimin anne ve babası bu haklarından feragat etmiyor. Bu süreç sonucunda bana icra takibi başlatılacak. Beni üzen nokta şu; Elbette bu miktar ödenir ama zaten bu vatan için bu bayrak için bedel ödemiş insanların hayatlarının bu kadar güçleştirilmesi. Benim zoruma giden nokta bu. Bu mağduriyetin giderilmesi için inşallah duyarlı birileri çıkacaktır diye umut ediyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:00
  1. Mardin Midyat
  2. Abdullah Ümit Sercan
  3. Özay Sercan

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