Şehit eşi Melek Solak: Onunla gurur duyuyorum

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit:com.tr

15 Temmuz Şehidi Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak, "Eşim Mustafa'nın acısı çok büyük ama bizi alnımız ak, gururlu bir şekilde bıraktı. Eşimin şehitlik mertebesine ulaşmış olması acısına dayanma gücü veriyor." dedi. 15 Temmuz gecesi dışarı çıkmak isteyen eşine 'gitme' dediğini söyleyen Melek Solmaz, "Mustafa'ya darbe girişimini İstanbul'dan telefonla arayan amcasının oğlu haber verdi. Bir dakika içinde hazırlandı. Ona 'nereye gidiyorsun?' dediğimde 'vatanımı korumaya' diye cevap verdi. O kadar acele hazırlandı ki şehit olmaya koşarak gitti. Ona 'gitme' dediğim ise 'sen gitme, o gitmesin. Vatan elden gidecek' diye karşılık verdi." ifadelerini kullandı.

'Mustafa'ya gece boyunca ulaşamadık'

Gece boyunca eşini aradığını ancak ulaşamadığını ifade eden Melek Solmaz, "Eşimin kardeşi bize gelerek oğlum Emre'yi aldı ve Külliye'ye Mustafa'yı aramaya gittiler. Sabaha karşı bir ara uyuyakalmışım. Rüyamda Mustafa'yı kafasının üzerine düşerken gördüm. Kendime geldikten sonra televizyonu açtım ve altyazıyı okudum. 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 5 sivil vatandaşımız şehit oldu' yazıyordu. Kendi kendime 'acaba Mustafa da mı şehit oldu?' diye düşündüm. Eşimin amcasının oğlu Külliye'den geri dönerek beni de aldı ve hastaneye gittik. Mustafa'nın yaralanmış cansız bedenini morgda gördüm." dedi.

'Her zaman şehit olmak istediğini söylerdi'

"Eşim her zaman şehit olmak istediğini söylerdi." diyen Melek Solak, "Mustafa askerliğini Mardin'de yapmış. 'Askerde şehit olmayı çok istemiştim' derdi. Kardeşi askerliğini yapmak için Sivas'a giderken de ona 'İnşallah şehit olursun' diye dua etmişti. Bana da sürekli şehit olmak istediğini söylüyordu. Şehitliğin İslam'daki önemini anlatıyordu." diye konuştu.

Melek Solak sözlerine şöyle devam etti:

"Mustafa benim 20 yıllık eşimdi. Ben ondan razıyım Cenab-ı Allah da razı olsun. Allah şehitlerimizin hepsinden razı olsun. Acısı çok büyük ama bizi alnımız ak, gururlu bir şekilde bıraktı. Eşimin şehitlik mertebesine ulaşmış olması bize dayanma gücü veriyor."