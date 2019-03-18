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Şehit eşi: "100 yıl geçse de bu acı aynı"

Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan uzman çavuş Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek, "100 yıl geçse de bu acı hep aynı" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
Şehit eşi: "100 yıl geçse de bu acı aynı"

Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan uzman çavuş Kadir Demiryürek’in eşi Gülcan Demiryürek, "100 yıl geçse de bu acı hep aynı" dedi.


12 Nisan 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in geride bıraktığı eşi Gülcan Demiryürek, şehidi 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde unutmadı. Her Cuma geldikleri şehitliğe şehitler gününde de gelen Demiryürek, eşinin kabristanı başında dua okudu. Demiryürek, duanın ardından eşinin kabristanını temizleyip çiçekleri düzenledi. Eşinin kabristanı başındaki fotoğrafını da öpüp seven Demiryürek, eşinin 3 yıl önce Mardin’in Nusaybin ilçesinde hain bir tuzak sonucu şehit edildiğini söyledi. Şehit eşi Demiryürek sürekli mezara geldiklerini belirterek, "Bugün şehitler günü ve bu bizim 3’üncü senemiz. Her sene yaşadığımız acı aynı değişen hiçbir şey yok 100 yıl sonra da yaşasak aynı olacak şu anda da aynı. Eşim şehit olduğundan bu yana değişen hiçbir şey yok sadece kızım büyüyor yani acı aynı acı" diye konuştu.


Gülcan Demiryürek eşinden geriye o şehit olduğunda 19 aylık olan şimdi ise 5 yaşında olan kızı Lara Demiryürek’in kaldığını anlatarak, "Kızım babasından bahsederken benim babam kahraman, herkesin babası kahraman olamaz diyor. Kızım pilot olmak istiyor, ’Türkiye’yi kötü adamlardan korumak için pilot olacağım’ diyor" dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
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