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Şehit Eren Bülbül’ün adı Kağızman’da kütüphaneye verildi

11 Ağustos 2017’de Trabzon’da PKK’lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün adı Kağızman’da kütüphaneye verildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:12
Şehit Eren Bülbül’ün adı Kağızman’da kütüphaneye verildi

11 Ağustos 2017’de Trabzon’da PKK’lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün adı Kağızman’da kütüphaneye verildi.


Kağızman’da öğretmenlerin katkılarıyla Donandı Köyü Okulu’nda oluşturulan kütüphanenin açılışı Kaymakam Ercan Öteri tarafından yapıldı.


Açılışı yapılan kütüphaneye Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı bölgesindePKK’lıların girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül adı verildi. Şehit Eren Bülbül, Kağızman’da adına oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.


Kaymakam Ercan Öter ve beraberindekiler daha sonra Şehit Eren Bülbül’ün adının verildiği kütüphaneyi gezdi. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Öter, öğretmenlerle de bir araya geldi. Kaymakam Öter, açılışın ardından Donandı Köyü Okulu’ndan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:12
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