Şehit Er Uğur Çakmak son yolculuğuna uğurlandı Şırnak’ta nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu şehit olan Piyade Er Uğur Çakmak İvrindi, son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak’ta nöbet mevzisinde arkadaşının silahının ateş alması sonucu boynundan yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Er Uğur Çakmak İvrindi, Bozören kırsal mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın cenazesi baba ocağında helallik alınmasının ardından kırsal mahalledeki Eski Cami’de cenaze namazı kılındı. Çakmak için öğle vakti kılınan cenaze namazına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Köse, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Edremit Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ensar Aytekin’in yanı sıra ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında şehidin babası Hüseyin Çakmak ve kardeşleri Abdullah ve Güven taziyeleri kabul etti. Şehit Piyade Er Uğur Çakmak’ın annesi Ayşe Çakmak’ı ise yakınları sakinleştirdi. Bozören Kırsal Mahallesi Eski Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Çakmak’ın naaşı Bozören Kırsal Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

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