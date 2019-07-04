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Şehit Emre Üçkan’ın ailesine ’Şehadet belgesi’ takdim edildi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 11 Haziran’da Tunceli merkeze bağlı Pınarlar Köyü Vezgür Tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan’ın ailesini ziyaret etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
Şehit Emre Üçkan’ın ailesine ’Şehadet belgesi’ takdim edildi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 11 Haziran’da Tunceli merkeze bağlı Pınarlar Köyü Vezgür Tepe bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan’ın ailesini ziyaret etti.


Şehit Emre Üçkan’ın Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Ömer Toraman, şehit annesi İfdadiye ile babası Mustafa Uçkan’a başsağlığı dileyip “Şehadet Belgesi” ile “Taziye Mektubu”nu takdim etti.


Vali Toraman’a ziyaretinde; Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Gediz Kaymakamı ve Simav Kaymakamı Vekili Muhammet Önder, Simav Belediye Başkanı Vekili Fatih Kalay, Simav Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Matar, Simav Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan ile İlçe Müftüsü Muhammet Aydın eşlik etti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
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