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Şehit emniyet müdürünün ismi grup amirliğinde yaşatılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ismi, Ankara Özel Harekat Şubesi Havalimanı Grup Amirliğine verildi

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:13
Şehit emniyet müdürünün ismi grup amirliğinde yaşatılacak

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ismi, Ankara Özel Harekat Şubesi Havalimanı Grup Amirliğinde yaşatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Havalimanı Grup Amirliğine, düzenlenen törenle 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ismi verildi.

Törene şehidin eşi Nuriye Baysan, çocukları Canberk ve Ilgın ile yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin özgeçmişinin okunduğu törende, grup amirliği kurban kesilerek dualar eşliğinden hizmete açıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:13
  1. Şehit emniyet müdürünün ismi grup amirliğinde yaşayacak

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