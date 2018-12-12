Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin babaevine Türk bayrakları asıldı

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin annesi Nuran ve babası Ertuğrul Verdi'nin yaşadığı merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Bozyel Apartmanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Belediye ekiplerince binanın otoparkına da taziye çadırı kurulurken, çok sayıda polis ekibi de bina çevresinde görev aldı.

Rize'ye giden anne Nuran ve baba Ertuğrul Verdi'nin cenazeyle birlikte kente geleceği öğrenildi.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin cenazesi, Mersin'de ikindi namazını müteakip Muğdat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehitliği'nde defnedilecek.