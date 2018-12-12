Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor

ADANA (AA) - Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, uçakla getirildiği Adana Havalima'nından kara yoluyla Mersin'e uğurlandı.

Rize Valiliğinde düzenlenen törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Verdi'nin cenazesini, Vali Mahmut Demirtaş, bazı kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Şehidin naaşının uçaktan tören mangasınca alınmasının ardından İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi.

Daha sonra Türk bayrağına sarılı şehidin tabutu, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Verdi'nin naaşı, defnedilmek üzere kara yoluyla Mersin'e gönderildi.

Aynı uçakla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra büyük üzüntü yaşayan şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul ve annesi Nuran Verdi de Mersin'e hareket etti.