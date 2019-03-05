Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ismi ’Bölge Trafik Merkezi’ ile yaşayacak

Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ismi İyidere İlçesinde yapılacak ‘Bölge Trafik Merkezi’nde yaşatılacak.

Rize’nin batı girişi niteliğinde olan İyidere ilçesinde eski güreş eğitim merkezinin yerine ve sahil yolu kenarına 11 Aralık 2018 günü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi adına Bölge Trafik Merkezi yapılması kararlaştırıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, konuyla ilgili yapılan açıklamada "Rahmetli şehidimiz bu binayı çok önemsiyordu. Rize’ye geldiğimin ilk ayı içinde 2 kez beni oraya götürerek bu yatırımın önemini anlattı. Ahde vefa ve özellikle şehide hürmet ve vefa bizim kültürümüzün şiarındandır. Kadirşinas Rizeli hemşehrileriminde böyle bir istek ve beklentisi vardı diyerek, Şehit Altuğ Verdi’nin isminin yaşatılacağı Bölge Trafik Merkezi Proje Çizim İhalesi’nin 7 Mart tarihinde yapılacağını, çizimin yaklaşık 3 ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğü ve akabinde binanın yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Destekleri için İçişleri Bakanımıza teşekkür ederek, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’ye bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.