Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Ankara'da yaşatılacak

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünün Söğütözü'nde bulunan yerleşkesine, görevi başında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi verildi.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında binası tahrip edilen ve Terörle Mücadele, Özel Harekat müdürlükleri gibi önemli birimlerin taşındığı Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde bulunan yerleşke, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Verdi'nin ismini taşıyacak.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makam odasında, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S'nin silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

