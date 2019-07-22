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Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor

Niğde Belediye Başkanlığı işbirliği ile öğretmen Menderes Kılıçaslan’ın katkılarıyla Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi Niğde’de yapılacak.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Şehit Emanetleri Niğde’de Sergileniyor

Niğde Belediye Başkanlığı işbirliği ile öğretmen Menderes Kılıçaslan’ın katkılarıyla Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi Niğde’de yapılacak.


42.’si Niğde’de gerçekleştirilen Şehit Emanetleri ve Devlet Büyükleri sergisi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Niğde Şehit Aileleri Başkanı Ömer Demir, Sergi sorumlusu Menderes Kılıçaslan ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda açıldı.


Açılış konuşması yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Şehit emanetlerine Niğde’mizde ev sahipliği yapmaktan ve hemşehrilerimizle bu sergiyi buluşturmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz. Bu maneviyatı çocuklarımıza, insanlarımıza anlatmak, aktarmak çok önemli. Şehit Ömer Halisdemir Meydanında Şehit Emanetleri ve Devlet Büyükleri sergisinin açılışını gerçekleştirerek kutsal emanetleri hemşehrilerimizle buluşturacağız” dedi.


Belediye Başkanı Özdemir; “Sürekli şehit veriyoruz vermeye de devam edeceğiz maalesef. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak, topraklarımız bir karış azalmayacaktır. Bu yolda şehit vermeye de devam edeceğiz. Türk milleti olarak bu uğurda gerektiği zaman hiç birimiz şehit olmaktan kaçınmayacak hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğiz. Sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu manevi atmosferi yaşamaları için değerli hemşehrilerimizi serginin ziyaretine davet ediyorum” şeklinde konuştu.


Açılışı gerçekleştirilen Şehit Emanetleri sergisi 23 Temmuz 2019 gününe kadar Şehit Ömer Halisdemir Meydanında Niğdelilerin gösterimine sunulacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
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