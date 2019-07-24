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Şehit emanetleri Bünyan’da sergileniyor

BünyanBelediye Başkanlığı ile Şehit Aileleri Birliği iş birliğinde düzenlenen Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi Bünyan’da açıldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:06
Şehit emanetleri Bünyan’da sergileniyor

BünyanBelediye Başkanlığı ile Şehit Aileleri Birliği iş birliğinde düzenlenen Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisi Bünyan’da açıldı.


43’üncüsü Bünyan’da gerçekleştirilen Şehit Emanetleri ve Devlet Büyükleri sergisi AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, şehit aileleri, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi salonunda açıldı.


Programda açılış konuşmasını yapan Şehit Mustafa Solak’ın Oğlu Emre Solak;" Hamdolsun ki gururluyum mutluyum.Çünkü ben bir şehit çocuğuyum. Şehit çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Babamı Şehit verdim. Bu vatan için, bu bayrak için, bu ezan için biraz hüzünlü olsa da onun maneviyatı var, gururu var. Bu güzel organizasyon için Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.


Sergi sorumlusu öğretmen Menderes Kılıçaslan da;"Genç nesillere milli bilinç kazandırmak ve şehitlerimiz unutturmamak için bu sergileri yapıyoruz. Devlet Büyüklerimizden bize büyük bir destek var. Bu anlamda Bünyan Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aylık 3 sergi yapıyoruz. Bu 43’üncüsergimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı bu işi yapıyoruz" diye konuştu.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise;"Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen yiğitlerimizinemanetlerinin yer aldığı bu özel sergiye Bünyan’daev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi için mücadele eden, dini ve devleti için canını feda eden memleketimizin dört bir yanında vatanın bölünmez bütünlüğü için seve seve şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.


AKParti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de konuşmasında" Bu anlamlı sergiye katkıda bulunan şehit yakınlarımıza teşekkür ederiz.Türk milleti olarak hepimiz Şehit adayıyız.Bunu 15 Temmuz’da hep birlikte yedi düvele gösterdiğimize inanıyorum. Şimdiye kadar bu vatan uğruna Şehit düşmüş tüm şehitlerimizeAllah’tan rahmet diliyorum.Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Protokol üyeleri ve vatandaşlar konuşmalar ve plaket takdimi sonrasında hep birlikte sergi salonunu gezdi. 217 Şehidimizin emanetinin yer aldığı sergi 25 temmuza kadar açık olacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:06
  1. sergi

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