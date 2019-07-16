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Şehit Demircan'ın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda törenle karşılandı

16 Temmuz 2019 Salı 10:45
Şehit Demircan'ın cenazesi Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP (AA) - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın naaşı, memleketi Gaziantep'e getirildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, meslektaşları tarafından uçaktan alındı.

Demircan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası tarafından sonra cenaze aracına konularak Asri Mezarlık Gasilhanesi'ne götürüldü.

Anne Emel, babaannesi Aysel Demircan ve yakınları şehidin naaşının getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılama törenine, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.

Demircan'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

Şehit Demircan için bugün öğle namazına müteakip Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:45
  1. Ahmet Sinan Demircan
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