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Şehit dedesinin mezarını buldu arkadaşlarıyla mezara bayrak dikti

Kütahya’nın Emet ilçesindeşehit mezarının eskiyen bayrağını değiştirerek, video çekip sosyal medyada paylaşan gençler büyük takdir topladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 19:47
Şehit dedesinin mezarını buldu arkadaşlarıyla mezara bayrak dikti

Kütahya’nın Emet ilçesindeşehit mezarının eskiyen bayrağını değiştirerek, video çekip sosyal medyada paylaşan gençler büyük takdir topladı.


Paylaşılan videoları izlenme ve paylaşım rekorları kıran gençlerin,özellikle bayrak değiştirilirken bayrakyere değmesin diye, bayrak direğini ellerinde taşımaları izleyenleri duygulandırdı.


Gençler örnek davranışları nedeniyle Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca tarafından makamında ağırlanarak ödüllendirildiler.


Emet Yağcık köyünden Tavşanlı MTA lisesi öğrencisi Emre Zeybek, Emet Eğrigöz köyünden,Anadolu Sağlık Meslek lisesi öğrencisi Halit Akbulut, Emet İğdeköy’den Kütahya Ali Güral Lisesi öğrencisi Mehmet Işık ve Emet Bahatlar köyünden Tavşanlı Fen Liesi öğrencisi Ali Samet Özsoy, harçlıkları ile aldıkları bayraklarla şehit mezarlarının eskiyen bayraklarını değiştiriyorlar.


Emet Yağcık köyü Hasancık mevkiinde Kurtuşu Savaş’nda Şehit olan büyük dedesinin mezarını bulduğunu belirten Ömer Zeybek, ’Mezarın durumunu gördükten sonra bayrağın değişmesi gerektiğini gördüm. Arkadaşlarımızla görüştük. Kendi aramızda harçlıklarımızdan toplayarak bayrağı değiştirdik. Üzerimize düşen görevi yaptık. Sosyal medyada bu yaptığımızı paylaştık. Çok beğenildi ve çok teşekkür aldık. Sağolsunlar, var olsunlar. Bugün bu ülkede rahatça okuyabiliyorsak, şehitlerimizin sayesinde okuyabiliyoruz. Hepsinden Allah razı olsun “dedi.


Kütahya ve ilçelerinde okuyan ve hafta sonları Emet’te bir araya gelen gençlerin, şehit mezar bayraklarını kendilerine görev edinmeleri vehafta sonlarını şehit mezarlarını ziyaretle değerlendiren gençlerin bu davranışlarının kendilerini duygulandırdığını belirten Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ’’Gençlerimiz takdir edilecek bir olayı yapmışlar. Çok duygulandım ve gözlerimiz yaşardı. Her şeyden önce bayrağımıza, vatanımıza, şehitlerimize sahip çıkan gençlerimize teşekkür ediyorum. Böyle gençlerimiz gençlerimiz var oldukça devlet ilelebet yaşayacaktır’’ dedi.


Belediye Başkanı Mustafa Koca tarafından gençlere Türk bayraklı fincan takımları ve soğuk hava şartlarından şehit mezar ziyaretlerinde üşümemelerİ içinmont ve benzeri ihtiyaçlarını almaları için,giyim çeki takdim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 19:47
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